انت الان تتابع خبر جماهير برشلونة : الموت لفينيسيوس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت هتافات جماهير برشلونة ضد نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين الإستياء العارم في أسبانيا حينما هتفت جماهير الكامب نو : " الموت لفينيسيوس "



وكان برشلونة قد حقق فوزاً مهماً على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد مساء أمس الأحد ، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.



وكانت جماهير برشلونة رددت بشكلٍ متكرر "الموت لفينيسيوس" وجاء الرد من نجم الملكي بالإشارة إلى شعار بطل العالم للأندية على قميص ريال مدريد، وهو ما زاد من غضب الجماهير الكتالونية تجاهه، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.



وسجل لريال مدريد رونالد أراوخو لاعب البارسا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 9، بينما أحرز لبرشلونة سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (ق90+2).