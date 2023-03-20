انت الان تتابع خبر ميسي يهدي برشلونة فوزاً ثميناً على ريال مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن نادي برشلونة من تحقيق إنتصار مهم على ضيفه ريال مدريد ضمن قمة منافسات الجولة ال26 من الليجا الأسبانية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي اقيمت مساء الأحد على ملعب الكامب نو .

وكان قد سجل كلاً من سيرجي روبيرتو و كيسي لبرشلونة فيما كان قد سجل اراوخو عن طريق الخطأ في مرماه .

وبهذا الفوز عمق برشلونة الفارق النقطي مع ملاحقه ريال مدريد الى 12 نقطة في الصدارة فيما بقي الملكي وصيفاً بالترتيب العام للدوري .



وكان قد أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة برشلونة، مساء اليوم الأحد، بملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا.



خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وناتشو.



خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، وكروس.



خط الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، وبنزيما.



وشهدت التشكيلة الأساسية لبرشلونة، التي أعلنها المدير الفني تشافي هيرنانديز، مفاجأة بوجود سيرجي روبرتو في خط الوسط، رغم أن كل التقارير أفادت بأن كيسي هو من سيلعب بجانب الثنائي بوسكيتس ودي يونج.



وجاءت تشكيلة البارسا كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: أراوخو، كوندي، كريستنسن، وبالدي.



خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، وسيرجي روبرتو.



خط الهجوم: رافينيا، جافي، وليفاندوفسكي.



ويعتلي برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا، برصيد 65 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد الوصافة ب56 نقطة.