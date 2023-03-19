بوندسليغا: ليفركوزن يهزم بايرن ميونخ
قلب فريق باير ليفركوزن تأخره أمام ضيفه بايرن ميونخ إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".
وبدأ بايرن المباراة بشكل كارثي مع سيطرة ليفركوزن على اللعب وإطلاقه العديد من التسديدات على مرمى يان سومر في أول ربع ساعة.
لكن حامل اللقب هز الشباك على عكس مجريات اللعب من أول تسديدة على المرمى بواسطة يوزوا كيميش في الدقيقة 22.
وانقلبت المباراة بعد الاستراحة وتسبب دفاع بايرن في ركلتي جزاء.
وأدرك بالاسيوس التعادل من الركلة الأولى في الدقيقة 55، ثم احتسب الحكم الركلة الثانية بعد خطأ من دايو أوباميكانو.
وتقدم اللاعب الأرجنتيني ليضع الكرة في مرمى سومر ويكمل انتفاضة فريق المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 73.
وصمد ليفركوزن أمام هجمات بايرن وفرصتين من كينغسلي كومان وماتيس دي ليخت في الدقائق الأخيرة.
وبقي بايرن، الذي يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل كما بلغ دور الثمانية بكأس ألمانيا، في المركز الثاني برصيد 52 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بروسيا دورتموند الذي سحق ضيفه كولن 6-1 يوم السبت.
وقفز ليفركوزن إلى المركز الثامن وله 37 نقطة.
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