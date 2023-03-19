يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه فولهام 3-1، يوم الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وتقدم ألكسندر ميتروفيتش بهدف لفولهام بعد الاستراحة بخمس دقائق لكن لحظة جنون حسمت المواجهة ليونايتد.
ولمس ويليان لاعب الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى ليتلقى بطاقة حمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو وتحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 72. واعترض ميتروفيتش ودفع الحكم وتعرض للطرد أيضا.
ونفذ برونو فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح ليدرك التعادل في الدقيقة 75، وأضاف مارسيل زابيتسر الهدف الثاني بعد دقيقتين.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، سجل فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وتأهل يونايتد للعب في الدور قبل النهائي أمام برايتون آند هوف ألبيون.
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