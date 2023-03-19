ثنائية ساكا تعزز صدارة أرسنال

ثنائية ساكا تعزز صدارة أرسنالسيبدأ أرسنال التوقف الدولي متقدما بثماني نقاط في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل بوكايو ساكا هدفين في الفوز 4-1 على كريستال بالاس يوم الأحد.

ومع ارتباط أقرب المنافسين مانشستر سيتي باللعب هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الإنجليزي، استغل أرسنال الأمر بشكل رائع وافتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل، كما هز غرانيت تشاكا الشباك.

وسجل جيفري شلوب هدف بالاس الأول في خمس مباريات بالدوري لينعش آمال فريقه في العودة في الشوط الثاني، لكن أرسنال لم يرغب أبدا في إهدار فرصة تعزيز تصدره حيث يحلم بحصد اللقب لأول مرة في 19 عاما.

وبات رصيد أرسنال 69 نقطة من 28 مباراة، بينما يملك سيتي حامل اللقب 61 نقطة لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.