أتلتيكو يعزز مركزه الثالث بالفوز على فالنسيا
عزز أتلتيكو مدريد مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه فالنسيا 3-0 ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الـ"ليغا" الليلة الماضية.
وسجّل ثلاثية نادي العاصمة كل من الفرنسي أنطوان غريزمان (23)، البلجيكي يانيك كاراسكو (49) والفرنسي الآخر توما ليمار)67(.
وبهذا الفوز الثالث توالياً لأتلتيكو في الدوري، رفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن غريمه العاصمي ريال مدريد الثاني الذي يحلّ على برشلونة المتصدّر (65 نقطة) اليوم الأحد في الكلاسيكو المنتظر.
أما فالنسيا الذي يقدّم أداء متذبذباً في الموسم الحالي، فبقي في المركز الـ17 مع 26 نقطة، ويدور في فلك منطقة الهبوط.
وفي مباريات أخرى، تعادل ألميريا مع ضيفه قادش 1-1، ورايو فايكانو مع ضيفه جيرونا 2-2، فيما سقط إسبانيول على أرضه أمام سلتا فيغو 1-3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتلتيكو يعزز مركزه الثالث بالفوز على فالنسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.