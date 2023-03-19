أودينيزي يضرب ميلان بثلاثية
فاز فريق أودينيزي على ضيفه ميلان 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل مونزا مع كريمونيزي 1-1، وساليرنيتانا مع بولونيا 2-2.
وسجل أهداف أودينيزي روبرتو بيريرا في الدقيقة التاسعة وبيتو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وكينغسلي إهيزيبو في الدقيقة 70 ، فيما سجل هدف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
ورفع أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع.
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