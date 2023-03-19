انت الان تتابع خبر وكيل أعمال محمد صلاح يرد على أنباء انتقاله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انتقال محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إلى الدوري الإسباني، وذلك بعد ما كان سانتي أونا، الصحفي بموقع "فوت ميركاتو"، قد ذكر أن محمد صلاح منفتح على مغادرة ليفربول الصيف المقبل، وأن الدوري الإسباني وجهته المفضلة.



ونفى رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، أخبار انتقاله إلى الدوري الإسباني ومغادرته ليفربول.





وسخر رامي عباس من ما تم تداوله، وكتب: "من أين أتيت بهذا الخبر، حتى إنني ومحمد صلاح لم نتناقش حوله، أخبرني من أين أتيت به".

ويذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2025، بعدما جدد تعاقده في الصيف الماضي براتب كبير، وبحسب التقارير فإنه يتقاضى راتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.



وكان خايمي بابون، المدرب الشخصي السابق، للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد كشف عن ناديه المفضل والذى يحلم باللعب له خلال مسيرته الكروية، قائلا لشبكة "ريليفو" الإسبانية: "طالبته بالانتقال إلى برشلونة، لكنه رفض فهو حلمه الانتقال إلى ريال مدريد".