انت الان تتابع خبر الإتحاد يُطيح بالفتح بخماسية بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكن اتحاد جدة من التثيت بصدارة الدوري السعودي بعد فوزه على مستضيفه الفتح 5-1 في الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، عصر اليوم السبت، في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء.



وكان قد سجل أهداف الاتحاد كلاً عبد الرزاق حمدالله في الدقائق (7، و50 من ركلة جزاء و90+9)، وأحمد شراحيلي (59)، وكورونادو (90).



وفي الجهة الأخرى جاء هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 41، عن طريق المغربي مراد باتنا.



ووصل الاتحاد إلى النقطة 50 في المركز الأول، بينما توقف رصيد الفتح عند 32 نقطة في المرتبة السادسة.



ورفع حمد الله بهاتريك اليوم رصيده إلى 15 هدفا، تصدر بهم قائمة الهدافين.