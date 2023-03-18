دوت الخليج -

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

سجل القناص النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه بيرنلي 6 -صفر يوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحادسجل القناص النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه بيرنلي 6 -صفر يوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وجاءت الأهداف الثلاثة لهالاند بعد أربعة أيام فقط من تسجيل خمسة أهداف (ميغا هاتريك) خلال الفوز الساحق لسيتي على ضيفه لايبزيغ الألماني 7 -1 في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وأحرز هالاند أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و35 و59 وتكفل جوليان ألفاريز بتسجيل الهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين 62 و73 وجاء الهدف الخامس بواسطة كول بالمير في الدقيقة 68 ليقودا سيتي لبلوغ المربع الذهبي للبطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.