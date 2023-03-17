انت الان تتابع خبر عاجل.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز الكبير على القطن الكاميروني والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حافظ الأهلي على آمال التأهل نحو دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه بأربعة أهداف دون رد على حساب مضيفه القطن الكاميروني، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال.محمود كهربا تألق في المباراة وقاد فريق الأهلي لفوز ساحق وكبير على الفريق الكاميروني في عقر داره، بعد أن سجل نجم القلعة الحمراء ثلاثة أهداف.
أهداف محمود كهربا في شباك القطن الكاميروني جاءت في الدقائق 23 و29 و51، بينما سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع للكتيبة الحمراء في الدقيقة 54.
كهربا يسجل "هاتريك" فى مرمى القطن الكاميروني ⚽️👏#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي pic.twitter.com/BHTbKWqu4G— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2023
وتعرض محمد الشناوي للإصابة ليشارك علي لطفي بدلاً منه ويكون ظهوره الأول هذا الموسم.
وتقام غداً مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، في لقاء سيكون تحت أنظار الجماهير الحمراء.
ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على القطن
المركز الأول: صن داونز 10 نقاط
المركز الثاني : الهلال 9 نقاط
المركز الثالث: الأهلي 7 نقاط
المركز الرابع: القطن بلا نقاط