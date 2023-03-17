قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروباسُحِبت اليوم الجمعة، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية.

وسيكون المباراة الأقوى والتي يمكن تسميتها "النهائي المبكر" بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، فيما سيتواجه تشيلسي وريال مدريد مجدداً في إعادة لمباراة ربع نهائي الموسم الماضي، كما تبرز مباراة نابولي وميلان الإيطاليين.

وشهدت القرعة حضور ثلاثة أندية من إيطاليا هي ميلان وإنتر ونابولي،، وتواجد فريقان من إنكلترا؛ مانشستر سيتي وتشيلسي، وتأهل من ألمانيا بايرن ميونيخ ومن البرتغال بنفيكا ومن إسبانيا ريال مدريد حامل اللقب.

وهنا نتيجة القرعة:

- ريال مدريد x تشيلسي

- مانشستر سيتي x بايرن ميونيخ

- إنتر ميلانو x بنفيكا

- ميلان x نابولي

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

- الفائز من مباراة ميلان ضد نابولي × المنتصر من إنتر ميلان أمام بنفيكا

- الفائز من ريال مدريد ضد تشيلسي × المنتصر من مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ستقام مباريات الذهاب في مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل/ نيسان.

وفيما يخص مباريات إياب نفس المرحلة من الكأس ذات الأذنين، فستقام يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أبريل.