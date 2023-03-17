انت الان تتابع خبر عاجل.. تعادل الترجي والمريخ في مجموعة الزمالك هدية غالية للفارس الأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الترجي والمريخ بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.ويقع الترجي والمريخ في نفس مجموعة الزمالك بدوري الأبطال ومعهم شباب بلوزداد الجزائري.

الترجي دخل المباراة وهو يتصدر ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، بينما المريخ السوداني رصيده قبل المباراة كان 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين.

نتيجة مباراة الترجي والمريخ

الترجي التونسي تقدم بهدف من خطأ في التفاهم بين لاعبي المريخ في الدقيقة 23 سجله بن حمودة.