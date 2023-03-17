انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني..كهربا في الهجوم والشناوي يحرس المرمى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا،وتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى على الرغم من وجود تقارير باستبعاده من التشكيل الأساسي بعد مباراة صن داونز الأخيرة.

كما تواجد محمود كهربا في مركز رأس الحربة وعمرو السولية في وسط الملعب.

تشكيل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو – محمود كهربا – أحمد عبد القادر

كولر أجرى عدد من التغييرات على تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني، عن التشكيل الذي خاض به مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.