انت الان تتابع خبر موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.. الملكي ضد البلوز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجددت مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2023ن بعد أن تقابل الفريقين في النسخة الماضية من دوري الأبطال.قرعة دور الثمانية ، أوقعت ريال مدريد وتشيلي في دوري أبطال أوروبا في مواجهة بعضهما البعض، في تكرار للمواجهة التي حسمها الملكي في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

ريال مدريد تجاوز عقبة ليفربول بمجموع المباراتين 6-2 بالفوز ذهاباً وإياباً، بينما تشيلسي تأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بمجموع المباراتين 2-1.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

مواجهة الذهاب ستكون بملعب “سنتياجو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد وستقام المباراة يوم 11 أبريل المقبل.

بينما مباراة الإياب ستكون يوم 18 أبريل على أرضية ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة البريطانية لندن.

ريال مدريد هو ملك أوروبا المتُوج وصاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدد 14 لقب، بينما يملك تشيلسي لقبان فقط.