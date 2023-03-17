انت الان تتابع خبر قبل مواجهة القطن اليوم.. فرص تأهل الأهلي لربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبحث الجماهير الحمراء عن فرص تأهل الأهلي لربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.الجماهير تريد معرفة فرص تأهل الأهلي لربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعقد موقف الفريق الأحمر بالهزيمة 5-2 من صن داونز في بروتوريا مع فوز فريق الهلال السوداني على ضيفه القطن الكاميروني.

ويمتلك فريق الأهلي 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها صن داونز بعشر نقاط وخلفه الهلال بتسع نقاط.

فرص تأهل الأهلي لربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا

1- فوز الأهلي في المباراتين الباقيتين له على القطن والهلال ليصل رصيده وقتها لعشر نقاط، مع هزيمة الهلال من صن داونز ليتوقف رصيد الفريق السوداني عند 9 نقاط ويتأهل المارد الأحمر.

2-فوز الأهلي في المباراتين الباقيتين، فيصل رصيده لعشر نقاط مع تعادل الهلال مع صن داونز والهزيمة من الأهلي بفارق هدفين، ليكون رصيده 10 نقاط مثل الأهلي لكن أبناء القلعة الحمراء يمرون لدور الثمانية بأفضلية المواجهات المباشرة.