انت الان تتابع خبر دوري أبطال أفريقيا.. ترتيب المجموعات قبل الجولة الخامسة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في دوري أبطال أفريقيا، تنطلق اليوم الجمعة ، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة، ويتنافس 16 فريق من أجل صعود نصفهم لدور ربع النهائي.وينافس في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، الأهلي وصيف البطولة الماضية والزمالك بطل الدوري الممتاز في العام الماضي.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا
المجموعة الأولى
1- الوداد المغربي 9 نقاط
2- شبيبة القبائل الجزائري 7 نقاط
3- بيترو دي لواندا الأنجولي 4 نقاط
4- فيتا كليوب الكونغولي 3 نقاط
المجموعة الثانية
1- صن داونز الجنوب أفريقي 10 نقاط
2- الهلال السوداني 9 نقاط
3- الأهلي المصري 4 نقاط
4- القطن الكاميروني بلا نقاط
المجموعة الثالثة
1- الرجاء المغربي 12 نقطة
2- سيمبا التنزاني 6 نقاط
3- حوريا كوناكري الغيني 4 نقاط
4- فايبرز الأوغندي نقطة واحدة
المجموعة الرابعة
1- الترجي التونسي 9 نقاط
2- شباب بلوزداد 6 نقاط
3- الزمالك 4 نقاط
4- المريخ 4 نقاط
مباريات الجولة الخامسة
الجمعة 17 مارس
المريخ : الترجي
القطن : الأهلي
شباب بلوزداد : الزمالك
السبت 18 مارس
فيتا كلوب : الوداد
الهلال : صن داونز
سيمبا : حوريا
فايبرز : الرجاء
شبيبة القبائل : بترو دي لواندا