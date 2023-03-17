مادة خطيرة تفقد الجماهير الوعي في الدوري الألماني

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقاتها بشأن استخدام قطرات من مادة تفقد الوعي، ضد الجماهير في مباراة فرايبورغ وهوفنهايم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، الأحد الماضي.
ويعتقد العديد من الجماهير أنهم تأثروا بتلك المادة، التي تستخدم أحيانا في حالات الاغتصاب، وطالبت الشرطة الشهود بالحضور للإدلاء بشهاداتهم.
ومن جانبه، أعلن فرايبورغ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن هناك العديد من الحالات المشتبه بها، من المواد التي يتم استخدامها في ملاعب الدوري الألماني.
وأشار إلى أن الجماهير لا يجب أن تتناول أي مشروبات من أشخاص مجهولين.
وعادة هي مواد كيميائية لا طعم لها ولا رائحة يصبها الجناة في مشروبات ضحاياهم، ويكون تأثير تلك المواد مثل المخدرات.
إذ يصاب الضحايا بعد بضع دقائق بالدوار، ولا يستطيعون التفكير أو التصرف بوضوح، ويشعرون كما لو أنهم ثملون، قبل أن يفقدوا الوعي لدقائق أو حتى عدة ساعات.
ويؤدي استخدام هذه المواد الكيميائية إلى جعل الضحايا مسلوبين القدرة، غالبا ما تتبع الجرائم العنيفة مثل الجرائم الاغتصاب، أو السرقة، حيث لا يعود بإمكان الضحايا عادة تذكر الأحداث بعد ذلك.
المصدر : وكالات
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