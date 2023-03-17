تدور اليوم الخميس 9 مارس، مباريات ذهاب الدور السادس عشر من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 18:45

روما - ريال سوسييداد

باير ليفركوزن - فرينكفاروزي

يونيون برلين - سانت جيلواز

سبورتينج لشبونة - أرسنال

مباريات الساعة 21:00

اشبيلية - فنربخشه

يوفنتوس - فرايبورج

مانشستر يونايتد - ريال بيتيس

شاختار دونيتسك - فينورد روتردام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الأوروبي (ذهاب الدور ال16): برنامج مباريات اليوم الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.