ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليتصدر المشهد مجددا وهذه المرة من بوابة التمريرات الحاسمة.

وصنع ميسي هدف الفوز الذي سجله زميله كيليان مبابي لباريس سان جيرمان أمام بريست 2-1 أمس السبت، ضمن المرحلة الـ27 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ووفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد بات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 300 تمريرة حاسمة مع الأندية.

وكان ميسي قد احتفل أواخر الشهر الفائت بوصوله إلى الهدف رقم 700 مع الأندية أيضا.

المصدر: "فيفا"