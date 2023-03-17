الأنظار تتجه صوب مدينة نيون السويسرية

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رياض - احمد صلاح - تتجه الأنظار اليوم الجمعة، صوب مدينة نيون السويسرية، لمتابعة مراسم سحب قرعتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.



وقرر اليويفا، إجراء مراسم القرعة بعد يومين فقط على انتهاء ثمن النهائي بتأهل 8 أندية إلى دور الثمانية.



الفرق المتأهلة لربع النهائي



لأول مرة منذ سنوات طويلة، يتواجد ثلاثي إيطالي في دور الثمانية وهم ميلان ونابولي وإنتر ميلان.



ومن إنجلترا، تأهل الثنائي مانشستر سيتي وتشيلسي، فيما يعد ريال مدريد الممثل الوحيد لإسبانيا، كما هو الحال مع بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.



موعد قرعة دوري أبطال أوروبا



من المقرر انطلاق مراسم القرعة ظهر الغد، وتحديدا في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.