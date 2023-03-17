الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي

الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبيأسدل الستار على مباريات الإياب لمنافسات دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، للموسم (2022-2023).

وأسفرت مباريات الإياب لدور الـ16 من مسابقة "يوروبا ليغ" عن النتائج التالية:

ريال بيتيس (إسبانيا) مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (0-1)

فرايبورغ (ألمانيا) - يوفنتوس (إيطاليا) - (0-2)

فينورد روتردام (هولندا) - شاختار دونيتسك (7-1)

فنربخشة (تركيا) - إشبيلية (إسبانيا) – (1-0)

سانت جيلواز (بلجيكا) - يونيون برلين (ألمانيا) – (3-0)

فرينكفاروزي (هنغاريا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) – (0-2)

ريال سوسييداد (إسبانيا) – روما (إيطاليا) – (0-0)

أرسنال (إنجلترا) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - (1-1) ركلات الترجيح (5-3).

الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

يوفنتوس (إيطاليا)

فينورد روتردام (هولندا)

إشبيلية (إسبانيا)

سانت جيلواز (بلجيكا)

باير ليفركوزن (ألمانيا)

روما (إيطاليا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال).

موعد القرعة:

وستجري مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى الدور ذاته لمسابقتي دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" والمؤتمر الأوروبي، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة للقرعة:

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية بنقل مراسم سحب القرعة على الهواء مباشرة.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن متابعة البث المباشر للقرعة أيضا من خلال الصفحة الرسمية لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية على موقع "يوتيوب".

كما يتيح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرصة متابعة البث المباشر للقرعة.