روما إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
خرج نادي روما الإيطالي ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، من ملعب مضيفه ريال سوسييداد، بعد التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الخميس.
وحجز فريق روما مقعدا له بين الثمانية الكبار في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بفضل الفوز الذي حققه على الفريق الإسباني (2-0) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.
كما صعد نادي باير ليفركوزن الألماني إلى الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، على حساب مضيفه فرينكفاروزي الهنغاري، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس أيضا.
وكرر نادي باير ليفركوزن فوزه على الفريق الهنغاري، وذلك يعد تغلبه عليه وبالنتيجة ذاتها (2-0) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.
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