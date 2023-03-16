انت الان تتابع خبر الأهلي يتفوق على الجبيهة بدوري السلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفوق فريق الأهلي على الجبيهة مساء اليوم الخميس، ب96 نقطة مقابل 79، في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة إياب المرحلة الثانية لدوري (CFI) الممتاز لكرة السلة.



وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل، بإقامة مباراة الرياضي مع نظيره الأرثوذكسي.



وحسم الأرثوذكسي صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، يليه الأهلي ثانيًا برصيد 26 نقطة، والرياضي ثالثًا برصيد 22 نقطة، ثم الجبيهة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ليفقد رسميًا فرصة التأهل للدور الثالث من البطولة.



وكان الأرثوذكسي خسر الليلة الماضية أمام فريق بيروت اللبناني بـ 89 نقطة مقابل 76، في اللقاء الذي أقيم في مجمع نهاد نوفل الرياضي في لبنان، في المرحلة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بمنطقة غرب آسيا، ضمن دوري السوبر ليغ لمنطقة غرب آسيا المؤهل لنهائيات بطولة العالم للنوادي. بترا