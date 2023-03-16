انت الان تتابع خبر الفيصلي ينهي متطلبات الرخصة الاسيوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس نادي الفيصلي أحمد الوريكات ان النادي استكمل كافة متطلبات الحصول على الرخصة الاسيوية.



ويسعى الفيصلي لتمثيل الأردن بحصوله على مقعد مباشر في بطولة دوري ابطال اسيا الموسم المقبل ، بصفته بطل الدوري الأردني.



وقال الوريكات في منشور له عبر مواقع التواصل : ان الطبيعي ان تكون الرخصة الآسيوية متطلبا و واجبا و اساسيا و ليس إنجازا ، لكن إدارة النادي عملت في ظروف صعبة، وضمن كم كبير من المطالبات و القضايا، لذلك فان الحصول على الرخصة الاسيوية يعتبر إنجازا للإدارة الحالية.



وتاليا منشور الوريكات :



تجري الرياح كما تجري سفينتنا .. نحن الرياح و نحن البحر و السفن ُ



بهذا نستطيع القول ان الفيصلي قد وفر كافة متطلبات الرخصة الآسيوية



فالشكر اولاً لله



و الشكر الموصول لقائد سفينتنا الربان ابو برجس على الجهد الخرافي الذي بذل في سبيل ذلك (صدقت الوعد ابو برجس)



و الشكر الموصول لكل اعضاء الادارة الاكرمين على ما بذلوا و قدموا من جهدهم و وقتهم و مالهم



و الشكر لكل الامة الفيصلاوية على وقوفهم الى جانبنا و نخص بالذكر اعضاء الهيئة العامة الفاعلين و المحبين الذين ساندونا و دعمونا خلال الفترة الماضية



اخواني…



من الطبيعي ان تكون الرخصة الآسيوية متطلب و واجب و شيء اساسي و ليس انجاز



و لكن عندما نعمل في ظروف صعبة و ضمن هذا الكم الكبير من المطالبات و القضايا فهذا انجاز



و عندما نعمل في ظل قضيتين كفيلات بالحجز على النادي بأي لحظة و يتم حلهما



فهذا انجاز



و عندما نعمل في ظل تجفيف مصادر دخل النادي فهذا انجاز



و عندما و عندما …



ستبدأ بعد ذلك مرحلة عمل جديدة سنكون معكم و بكم يداً بيد فالايام القادمة ستحمل الخير للزعيم و لكل محبيه ان شاء الله



و سيبقى الفيصلي وطناً لكل عاشق حر