تأهل يونايتد ويوفنتوس وفينورد وإشبيلية

تأهل يونايتد ويوفنتوس وفينورد وإشبيليةتأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وفينورد الهولندي، وإشبيلية الإسباني، إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، لموسم 2022-23.

وبلغ يونايتد ربع نهائي البطولة إثر فوزه على ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيا مارين" بإياب دور الـ16 من اليوروباليغ.

وكان يونايتد قد فاز في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي، على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، بأربعة أهداف دون رد، وبانتصاره في مواجهة الليلة بلغ الدور المُقبل بنتيجة (5-1) ذهابًا وإيابًا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة (55) عبر المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد بعد تمريرة من البرازيلي كاسيميرو، وصلت إلى مهاجم الشياطين الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس روي سيلفا.

وكرر يوفنتوس الإيطالي فوزه على فرايبورغ الألماني، بهدفين دون رد، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف، ليبلغ دور الـ8 بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين.

وجاءت ثنائية يوفنتوس عبر المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة (45) من ركلة جزاء، وتمكن العائد من الإصابة فيديريكو كييزا من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة (90+5)، لتلحق السيدة العجوز بركب المتأهلين.

وحقق فينورد الهولندي فوزًا تاريخيًا على شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة (7-1) في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب "دي كويب"، ليبلغ الفريق الهولندي، ربع نهائي المسابقة بنتيجة (8-2) في مجموع المباراتين. بعدما حسم التعادل بهدفٍ لمثله مباراة الذهاب بين الفريقين.

وجاءت ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر سانتياغو خيمينز في الدقيقة (9)، وبالدقيقة (24) وقّع التركي أوركون كوكو على الهدف الثاني، وبالدقيقة (38) عاد اللاعب ذاته وهز شباك الفريق الأوكراني بالهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، سجّل أسامة إدريسي ثنائية في الدقيقتين (49 و60)، وتمكن على رضا جهانبخش من إحراز الهدف السادس في الدقيقة (64) فيما سجّل دانيلو بيريرا الهدف السابع بالدقيقة (66)، وقبل نهاية اللقاء أحرز كيفن كيسلي هدفًا شرفيًا للضيوف.

وعلى ملعب "شكري سراج أوغلو"، تلقى فريق إشبيلية خسارة من فنربخشة التركي، بهدف نظيف، لم تمنعه من بلوغ دور الثمانية، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين نظيفين.

وجاء هدف الفريق التركي الوحيد قبل نهاية الشوط الأول عبر إنر فالينسيا في الدقيقة (41) من ركلة جزاء، لكنها لم تكن كافية ليعود فنربخشة في النتيجة.