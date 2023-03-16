الأرثوذكسي يخسر أمام بيروت ببطولة سوبر ليغ

انت الان تتابع خبرالأرثوذكسي يخسر أمام بيروت ببطولة سوبر ليغ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد فريق بيروت اللبناني لكرة السلة فوزه، على ضيفه الأرثوذكسي بـ89 نقطة مقابل 76. وتفوق الفريق اللبناني على الأرثوذكسي في المباراة التي جمعتهم أمس في مجمع نهاد نوفل الرياضي في لبنان، في المرحلة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بمنطقة غرب آسيا، ضمن دوري السوبر ليغ لمنطقة غرب آسيا المؤهل لنهائيات بطولة العالم للنوادي. ويلتقي في الدور الثاني الرياضي بيروت والأرثوذكسي، على أن يتأهل الفائز منهما للقاء بيروت اللبناني.