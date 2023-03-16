انت الان تتابع خبر الأردن .. وضع مالي مأساوي لأحد أندية المحترفين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مطلع في أحد أندية المحترفين، عن “كارثية” الوضع المالي في النادي، نتيجة الشكاوى الكثيرة المحكوم فيها والمرفوعة من قبل إداريين ولاعبين ومدربين ومنسقين إعلاميين ضد النادي.



واشار المصدر إلى أن وضع النادي يعتبر مأساويا، نتيجة مطالبته بمبالغ مالية كبيرة تتعدى الـ100 ألف دينار.



وأضاف: النادي مطالب بمبالغ مالية لمدربين ولاعبين بناء على حكم من لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، ومطالب أيضا بمبالغ مالية بناء على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومطالب أيضا بمبالغ مالية بناء على أحكام صادرة عن المحكمة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى مأساوية الوضع المالي للنادي الذي يحتاج “لفزعة” وعمل إداري كبير، ليتمكن من تجاوز هذه المعضلة بشكل تدريجي.