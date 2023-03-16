ريال مدريد يهزم ليفربول ويبلغ ربع النهائي

ريال مدريد يهزم ليفربول ويبلغ ربع النهائيتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 1 - صفر على ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16.

وكان ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال انتصر في مباراة الذهاب (5-2) في ملعب ليفربول "أنفيلد".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، وقبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، خطف ريال مدريد هدفاً في الدقيقة الـ78 عبر كريم بنزيما.

وفي مباراة أخرى، حقق نابولي إنجازاً تاريخياً بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر.