انت الان تتابع خبر رسمياً.. إبراهيموفيتش يعود لمنتخب السويد ويجهز لرقم قياسي أوروبي كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاد أسطورة كرة القدم نجم نادي ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش رسمياً إلى منتخب السويد بعد العودة من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة تسعة أشهر متواصلة.

إبراهيموفيتش مع السويد ضد بلجيكا وأذربيجان ويستعد زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ41 عاماً لخوض مواجهتين مع منتخب السويد ضد منتخبي بلجيكا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

إبراهيموفيتش يشارك مع ميلان

ويشعر إبراهيموفيتش بحالة بدنية جيدة خاصة بعدما خاض مع فريق ميلان ثلاث مباريات شارك فيها بديلاً بالرغم من غيابه عن الملاعب لفترة طويلة إلا أنه كان جاهز بشكل كبير.

إبراهيموفيتش على موعد كسر رقم قياسي

وسيكون إبراهيموفيتش على موعد كسر رقم قياسي أوروبي كبير حيث إنه إذا شارك مع منتخب السويد في التصفيات سيكون اللاعب الأكبر سناً يشارك في التصفيات الأوروبية ويكسر رقم الحارس الإيطالي دينو زوف.