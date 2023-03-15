انت الان تتابع خبر عاجل.. الأمن يضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالقاهرة الجديدة.

المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

اعتراف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

وخلال 48 ساعة نجحت قوات الأمن من ضبط المتهمين وتم إعادة المسروقات وذلك بعدما تم جمع المعلومات اللازمة من خلال التحريات وتتبع خطوط السير حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة.وأكدت الأجهزة الأمنية على أن مرتكبي واقعة سرقة فيلا نجم منتخب مصر محمد صلاح شخصين أحدهما كان يعمل كفرد أمن بالمجمع السكني “القاهرة الجديدة” وهما مقيمين في محافظة الإسماعيلية

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأكد الشخص الذي كان يعمل فرد أمن في المنطقة على أنه عندما علم أن الفيلا خاليه ولا يوجد بها أحد خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.