15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال: ظبطها واتفرج في البيت

انت الان تتابع خبر15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال: ظبطها واتفرج في البيتوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة الذين يبحثون عن القنوات الناقلة لأهم حدث رياضي اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس في أقوى بطولات الأندية دوري أبطال أوروبا.. ننشر لكم 15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول.

ليفربول على ملعب سانتياغو برنابيو ويستضيف ريال مدريد مساء اليوم فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وسط حضور جماهيري كبير.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي

Kanal A Slovenija

Tring Sport 1 HD

TVi portugal

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

CBC Sport HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Austria 2 HD

Virgin Media Two

توقيت مباراة ريال مدريد وليفربول

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.