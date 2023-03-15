15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال: ظبطها واتفرج في البيت

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة الذين يبحثون عن القنوات الناقلة لأهم حدث رياضي اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس في أقوى بطولات الأندية دوري أبطال أوروبا.. ننشر لكم 15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول.
ليفربول على ملعب سانتياغو برنابيوويستضيف ريال مدريد مساء اليوم فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وسط حضور جماهيري كبير.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول
تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.
15 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول
beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي
Kanal A Slovenija
Tring Sport 1 HD
TVi portugal
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
TVP 1 HD
BT Sport 1 HD
Match Football 2
Arena Sport 1 HD Croatia
Match! TV
CBC Sport HD
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sport Austria 2 HD
Virgin Media Two
توقيت مباراة ريال مدريد وليفربول
تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.