ميسي يشترط 600 مليون يورو سنويا للانتقال إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير صحيفة إسبانية اليوم الثلاثاء,أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان, دخل في مفاوضات بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الموسم المقبل, بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.



ووفقا لبرنامج الشيرنغيتو الإسباني, فإن الهلال السعودي, بدأ مفاوضات ضم ميسي في جانفي الماضي, وعرض على البرغوث، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو.



وأوضح البرنامج أن ميسي طلب مهلة للتفكير, ورد عن طريق والده في الشهر الحالي, بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر(200 مليون يورو سنويا), ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا.



وأكد البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال للهلال, شريطة الحصول على 600 مليون يورو سنويا , موضحا أن الهلال رد على طلب ميسي, برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا, ولا تزال المفاوضات جارية بين والد النجم الأرجنتيني و الفريق السعودي.