انت الان تتابع خبر الأهلي يلتقي الجبيهة في دوري كرة السلة غدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا الأهلي والجبيهة عند السادسة مساء غد الخميس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة إياب المرحلة الثانية لدوري (CFI) الممتاز لكرة السلة.



وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل، بإقامة مباراة الرياضي مع نظيره الأرثوذكسي.



وحسم الأرثوذكسي صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 24 نقطة، والرياضي ثالثا برصيد 22 نقطة، ثم الجبيهة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ليفقد رسميا فرصة التأهل للدور الثالث من البطولة.