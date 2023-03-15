انت الان تتابع خبر هكذا يُعوّض الأهلي المصري خسارته من صن داونز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى فريق الأهلي المصري للاستفاقة من صدمة الخسارة بخماسية أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه القطن في الكاميرون للحفاظ على آماله الأخيرة في التأهل إلى ربع النهائي.

وعقّد الأهلي موقفه في دوري الأبطال بعد حصده 4 نقاط فقط في أول 4 مباريات له، ليصبح لزاما عليه الفوز بآخر مباراتين مع تعثر الهلال السوداني على ملعبه أمام صن داونز بتعادل أو هزيمة.

ما هي التغييرات التي ستجرى في صفوف الأهلي؟

سقوط الأهلي بنتيجة 5-2 أمام صن داونز في جنوب إفريقيا كان مثل العاصفة التي أطاحت بالعديد من اللاعبين في الفريق الأحمر، عند الجماهير وكذلك الجهاز الفني والإدارة.

- أكدت مصادر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يسعى لتغييرات جذرية في تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة بداية من مواجهة القطن الكاميروني في الجولة قبل الأخيرة.

- الحارس محمد الشناوي الذي استقبل 5 أهداف أمام صن داونز بات قريبا للغاية من فقدان موقعه في التشكيل الأساسي، بينما يتحين بديله علي لطفي الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية، وفق المصادر.

- يخطط كولر لتقليص مشاركات بعض اللاعبين بصفة أساسية مثل طاهر محمد وأليو ديانغ لتراجع مستواهما في الفترة الأخيرة، والدفع بعناصر أخرى.

- مدرب الأهلي يفكر كذلك في الحصول على أفضل شكل دفاعي من خلال تغيير بعض اللاعبين في الخط الخلفي وعلى رأسهم محمد هاني الظهير الأيمن.

الفرصة الأخيرة أمام الأهلي.. الاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة

يحل الأهلي ضيفا يوم الجمعة المقبل على فريق القطن الكاميروني في لقاء الفرصة الأخيرة، حيث أن أي نتيجة غير الفوز تعني خروج الأحمر رسميا من البطولة.

و قال أيمن غيلبرتو المحلل الفني للنادي الأهلي: "الخسارة بخماسية مرتين أمام نفس الفريق في فترة زمنية قصيرة أمر له تأثير سلبي كبير على الفريق، لكن عليه أن يتجاوزه سريعا قبل مواجهة القطن".

وأضاف غيلبرتو: "يجب أن يدرك فريق الأهلي بالكامل، لاعبون وجهاز فني حجم الأزمة التي وقعوا فيها بالبداية السيئة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، والفوز على القطن الضعيف فنيا سيكون أول خطوات التصحيح".

ووفق غيلبرتو فإن القطن الكاميروني يتذيل مجموعته بعدما خسر كل مبارياته في البطولة حتى الآن وتأكد خروجه رسميا، لكنه يسعى لتغيير الصورة السيئة له في المسابقة بالحصول على نقطة أو أكثر من النادي الأهلي.

واختتم غيلبرتو: "قد تكون هناك تغييرات فنية في صفوف الفريق أمام القطن، لكن من الصعب معرفة كل التفاصيل كاملة، ربما في حالة عدم توفيق الأهلي في الكاميرون بالفوز، أو عدم حصول صن داونز على نتيجة إيجابية في السودان وتأكد خروج الأهلي رسميا، سيكون بمثابة إعلان عن سلسلة من العقوبات الإدارية القوية في النادي الأحمر".