اهداف مانشستر سيتي اليوم.. هالاند يقود السيتي لسحق لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

رياض - احمد صلاح - اهداف مانشستر سيتي اليوم كانت عبارة عن حفلة بسبعة أهداف، في مرمى فريق لايبزيج الألماني في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال اوروبا.كانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لهدف ليصعد العملاق السماوي لدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 8-1.
اهداف مانشستر سيتي اليوم
الهداف النرويجي إيرلينج هالاند سجل خمسة أهداف في الدقائق 22 من ركلة جزاء، 24، 45+2 ، 53 و57.
السفاح هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي من ركلة جزاء #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/fi0L2xvmUd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
🤯 ما هذا الإرتقاء يا هالاند— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
إيرلينغ هالاند يضيف الهدف الثاني للسيتي#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/2C0F74hs3q
الكرة تأبى دخول المرمى قبل أن يبصم عليها هالاند— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
هالاند برفع رصيده إلى 31 هدفا في دوري الأبطال 🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/5uIyFU3nhJ
🦸🖐️ "الـسوبــــر هــالانــد"— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
إيرلينغ هالاند يسجل خماسية في شباك لايبتسيغ ويصل إلى هدفه الـ33 في دوري أبطال أوروبا.#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/OYqnBQXWVK
بينما إليكاى جاندوجان سجل هدف في الدقيقة 49 وكيفين دي بروين هو الأخر أحزر هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن شوط المبرااة الثاني.
هدف رابع لمانشستر سيتي، لكن ليس بإمضاء هالاند 😅— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023
غوندوغان يعمق من جراح لايبتسيغ #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/lNqmjax09a
نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم
بات هالاند أولل لاعب بتاريخ بطولة دوري الأبطال يُسجل 11 هدف في اول 8 مباريات اقصائية لعبها.
النجم النرويجي كذلك أصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد لويز أدريانو & ليونيل ميسي .
كيفن دي بروين سجل أهدافاً في دوري الأبطال (13) أكثر من روي كين (12) .