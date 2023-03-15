انت الان تتابع خبر اهداف مانشستر سيتي اليوم.. هالاند يقود السيتي لسحق لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اهداف مانشستر سيتي اليوم كانت عبارة عن حفلة بسبعة أهداف، في مرمى فريق لايبزيج الألماني في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال اوروبا.كانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لهدف ليصعد العملاق السماوي لدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 8-1.

اهداف مانشستر سيتي اليوم

الهداف النرويجي إيرلينج هالاند سجل خمسة أهداف في الدقائق 22 من ركلة جزاء، 24، 45+2 ، 53 و57.

الكرة تأبى دخول المرمى قبل أن يبصم عليها هالاند



هالاند برفع رصيده إلى 31 هدفا في دوري الأبطال 🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/5uIyFU3nhJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023

بينما إليكاى جاندوجان سجل هدف في الدقيقة 49 وكيفين دي بروين هو الأخر أحزر هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن شوط المبرااة الثاني.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم

بات ‏هالاند أولل لاعب بتاريخ بطولة دوري الأبطال يُسجل 11 هدف في اول 8 مباريات اقصائية لعبها.

النجم النرويجي كذلك أصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد لويز أدريانو & ليونيل ميسي .

كيفن دي بروين سجل أهدافاً في دوري الأبطال (13) أكثر من روي كين (12) .