الرياضة

اهداف مانشستر سيتي اليوم.. هالاند يقود السيتي لسحق لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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رياض - احمد صلاح - اهداف مانشستر سيتي اليوم كانت عبارة عن حفلة بسبعة أهداف، في مرمى فريق لايبزيج الألماني في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال اوروبا.كانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لهدف ليصعد العملاق السماوي لدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 8-1.

اهداف مانشستر سيتي اليوم

الهداف النرويجي إيرلينج هالاند سجل خمسة أهداف في الدقائق 22 من ركلة جزاء، 24، 45+2 ، 53 و57.

بينما إليكاى جاندوجان سجل هدف في الدقيقة 49 وكيفين دي بروين هو الأخر أحزر هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن شوط المبرااة الثاني.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم

بات ‏هالاند أولل لاعب بتاريخ بطولة دوري الأبطال يُسجل 11 هدف في اول 8 مباريات اقصائية لعبها.

النجم النرويجي كذلك أصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد لويز أدريانو & ليونيل ميسي .

كيفن دي بروين سجل أهدافاً في دوري الأبطال (13) أكثر من روي كين (12) .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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