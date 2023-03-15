انت الان تتابع خبر الموت يفجع أسرة رامون دياز خلال مباراة الهلال والفتح في كاس الملك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلال مباراة الهلال والفتح في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، تعرض نجل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، لحادث سيارة في مدينة بيونيس أيروس العاصمة الأرجنتينية.صحيفة أولييه الأرجنتينية، كشفت عن وفاة زوجة نجل رامون دياز في الحادث، بينما نجل مدرب الهلال السعودي تم نقله للمستشفى.

حادث في عائلة رامون دياز الهلال

واستقرت حالة نجل رامون دياز بشكل كبير في المستشفى، بينما حفيده البالغ من العمر 8 سنوات مازالت حالته غير مستقرة في المستشفى.

حادث نجل رامون دياز وقع أثناء مباراة الهلال والفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح الزعيم.

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب رامون دياز بسبب وفاة زوجة نجله في الحادث المروري.

وصعد الهلال للدور نصف النهائي، ليضرب موعد مع الاتحاد في مباراة قوية وصعبة على الفريقين.