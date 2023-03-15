انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة الهلال والفتح.. الزعيم يصعد لنصف نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت نتيجة مباراة الهلال والفتح، في ربع نهائي كأس خاد الحرمين الشريفين، لصالح فريق الهلال بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.الهلال ثأر من الهزيمة التي تلقاها قبل أيام من الفتح في الجولة 18 من مسابقة الدروي السعودي لكرة القدم.

نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم

محمد كنو تقدم للهلال في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

فيراس البريكان تعادل لصالح الفتح في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتعادل الهلال والفتح بهدف لهدف.

في الشوط الثاني مع الدقيقة 48 يضع ميتشيل الهدف الثاني للكتيبة الزرقاء.

علي البلهيي مدافع الهلال تلقى إنذار ثاني وينال البطاقة الحمراء ويغادر المباراة، ليلعب الهلال منقوصاً.

أودين إجيالو جعل النتيجة 3-1 لصالح الهلال بوضع الهدف الثالث في الدقيقة 84.

بصعود الهلال لنصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فانه قد ضرب موعد ناري مع الاتحاد.

اهداف مباراة الهلال والفتح