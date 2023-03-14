انت الان تتابع خبر تعديلات على كأس العالم 2026 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على التعديل المقترح لشكل مسابقة كأس العالم لعام 2026، بحيث تضم النسخة الجديدة من البطولة 12 مجموعة.



ووفقاً للموقع الرسمي للفيفا، تتكون كل مجموعة من 4 فرق، على أن يتأهل إلى دور الـ 32 صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات من التي حققت المركز الثالث.



وأشار المجلس إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة شاملة لضمان النزاهة الرياضية، وراحة اللاعبين، والمساواة بالراحة لجميع الفرق، وتحقيق الجذب التجاري والترفيهي.