رسمياً.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية 2025

انت الان تتابع خبر رسمياً.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية 2025والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد سعيد المذيع بقناة الأهلي، عن قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمشاركة الأهلي في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام عام 2025.

وحسب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فأن أبطال نسخ 2021 و2022 و2023 و2024 لبطولة دوري أبطال أفرييا، سيشاركون عن قارة إفريقيا.



وكان الأهلي قد تُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نخسة عام 2021، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.

بينما فريق الوداد المغربي هو من فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 بالانتصار على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

الأهلي شارك من قبل في بطولة كأس العالم للأندية في 8 مرات سابقة وحقق الميدالية البرونزية في 3 مناسبات.

كما ضمنت أندية ريال مدريد وتشيلسي والهلال السعودي وفلامنجو المشاركة في النسخة الجديدة من مونديال الأندية عام 2025 التي ستقام بمشاركة 32 فريق.