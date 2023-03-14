نتيجة مباراة النصر وابها.. العالمي يتجاوز فارس الجنوب في كأس الملك

انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة النصر وابها.. العالمي يتجاوز فارس الجنوب في كأس الملكوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بثلاثة أهداف الهدف، جاءت نتيجة مباراة النصر وابها، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية.لنصر صعد لدور ربع النهائي بعد الفوز على فريق العدالة بهدفين دون رد في دور ثمن النهائي، بينما ابها صعد لهذا الدور بالفوز على التعاون بأربعة أهداف مقابل 3.

نتيجة مباراة النصر وابها

النصر فرض إيقاعه منذ الدقيقة الأولى عندما سجل سالم النجعي أول أهداف العالمي مع الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 21 يضيف عبد الله الخيبري ثاني أهداف النصر في مرمى أبها.

بالدقيقة 49 يسجل محمد مران ثالث أهداف النصر في المباراة.

ابها قلص النتيجة عن طريق البديل عبد الفتاح محمد بالدقيقة 69.

وشهدت مباراة النصر وابها مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحصوله على بطاقة صفراء.

وبالفوز على ابها يكون النصر قد تجاوز الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من اتحاد جدة، في كلاسيكو الدوري السعودي وفقدان قمة الترتيب.

اهداف مباراة النصر وابها