انت الان تتابع خبر عاجل.. مدافع الأهلي جاهز لمواجهة القطن الكاميروني في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تأكدت جاهزية محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي لخوض المواجهة المقبلة للفريق أمام القطن الكاميروني.وشارك عبد المنعم في مران الأهلي اليوم، ليكون مدافع الأهلي جاهز للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

ويلتقي النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 17 مارس، مع مضيفه فريق القطن الكاميروني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، قد عانى من إصابة في العضلة الضامة، ليخضع لتدريبات تأهيلية وتتأكد جاهزيته لقيادة دفاع الأحمر يوم الجمعة المقبل أمام القطن الكاميروني.

ويملك الأهلي 4 نقاط قبل حوض المواجهة المرتقبة المقبلة أمام القطن الكاميروني، ليتواجد الفريق في المركز الثالث بترتيب فرق المجموعة الرابعة.

فرص الأهلي للتأهل لدور الثمانية

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن الكاميروني ثم الهلال السوداني في الجولة الأخيرة، مع تثر الهلال بالهزيمة أمام صن داونز في الخرطوم.

وفي حالة تعادل الهلال مع صن داونز بالخرطوم، فسيحتاج الأهلي للفوز بأكثر من هدفين على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.