أنس جابر تودع بطولة إنديان ويلز للتنس

أنس جابر تودع بطولة إنديان ويلز للتنسودّعت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة الرابعة على العالم، منافسات بطولة إنديان ويلز للتنس بعدما خسرت مباراتها في الدور الثالث.

وتغلّبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على أنس جابر بمجموعتين متتاليتين بنتيجة (7 / 6 و6 / 4)، لتتأهل على حسابها إلى الدور الرابع (دور الستة عشر).

كما صعدت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم إلى الدور الرابع، بالفوز على الكندية بيانكا أندريسكو (6/ 7 و 6/3).

وتلتقي شفيونتيك في الدور الرابع مع البريطانية إيما رادوكانو /20 عامًا/، بطلة أمريكا المفتوحة 2021م، والتي تأهلت بالفوز على البرازيلية بياترلايز حداد مايا.