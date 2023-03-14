انت الان تتابع خبر عاجل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس قائمة الفريق الملكي لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

ويستضيف ريال مدريد مساء غداً الأربعاء فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وسط حضور جماهيري كبير.

حراس المرمى: كورتوا – لونين – لوبيز

لاعبي خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – فاييخو – ناتشو – أودرويوزلا – فاسكيز – روديجر – ميندي

ولاعبي خط الوسط: كروس – مورديتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – سيبايوس

ولاعبي خط الهجوم: هازارد – بنزيما – أسينسيو – فينيسيوس – رودريجو – ماريانو – ألفارو رودريجي

وكان ريال مدريد قد حقق فوز كبير في مباراة الذهاب على فريق ليفربول بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد معقل الريدز.