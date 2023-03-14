انت الان تتابع خبر الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026: 48 منتخب هيلعب 104 مباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من اعتماد الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026 في النسخة الجديدة والتي سيشارك فيها عدد كبير من المنتخبات وستقام على فترة زمنية أطول من النسخ الماضية بجانب عدد المباريات.

الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026

نسخة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

نسخة كأس العالم 2026 على مدار 39 يوما.

نسخة كأس العالم 2026 ستشهد إقامة 104 مباراة.

مجموعات النسخة الجديدة من كأس العالم 2026