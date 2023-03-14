انت الان تتابع خبر الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026: 48 منتخب هيلعب 104 مباراة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من اعتماد الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026 في النسخة الجديدة والتي سيشارك فيها عدد كبير من المنتخبات وستقام على فترة زمنية أطول من النسخ الماضية بجانب عدد المباريات.
الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026
- نسخة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.
- نسخة كأس العالم 2026 على مدار 39 يوما.
- نسخة كأس العالم 2026 ستشهد إقامة 104 مباراة.
مجموعات النسخة الجديدة من كأس العالم 2026
وسيعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الشكل الجديد لبطولة كأس العالم 2026 تقسيم البطولة إلى 16 مجموعة مكونة من 3 منتخبات وتأهل الأول والوصيف في كل مجموعة.
شكل نسخة كأس العالم 2026
- نسخة كأس العالم 2026 تتكون من 12 مجموعة.
- تضم كل مجموعة واحدة 4 منتخبات.
- سيتأهل إلى الدور التالي الأول والوصيف في كل مجموعة.
- سيتأهل أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.