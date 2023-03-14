انت الان تتابع خبر الونش يدخل تشكيل الزمالك الأساسي أمام شباب بلوزداد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيريرا على الدفع بمدافع الفارس الأبيض محمود حمدي الونش في التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

الاعتماد على الونش في تشكيلة الزمالك

ويأتي قرار المدير الفني البرتغالي فيريرا بالاعتماد على مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك وذلك بعدما تأكد من جاهزية اللاعب واستعادة مستواه من جديد ليدخل مكان محمد عبد الغني.

وتراجع مستوى مدافع الزمالك محمد عبد الغني الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ لذلك قرر المدير الفني البرتغالي الدفع بلاعب الفريق محمود حمدي الونش في التشكيلة الأساسية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة القادم في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.