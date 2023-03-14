انت الان تتابع خبر قرعة دور الـ16 من كأس الرابطة: الأهلي يواجه المصري والزمالك أمام البنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجريت ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 مراسم قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواجهات من العيار الثقيل لقطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

قرعة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة

وتقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي والزمالك أمام نادي البنك الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مواجهات دور الـ16 من كأس الرابطة

الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي

الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

غزل المحلة في مواجهة الإسماعيلي

المقاولون في مواجهة حرس الحدود

فيوتشر في مواجهة طلائع الجيش

سيراميكا في مواجهة سموحة

الاتحاد السكندري في مواجهة فاركو

بيراميدز في مواجهة إنبي