انت الان تتابع خبر قائد برشلونة: إنقلاب ريال مدريد ضد البارسا أمر طبيعي ومتعودين عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد قائد فريق برشلونة الإسباني السابق جيرارد بيكيه على أن إنقلاب المنافس التقليدي ريال مدريد على البارسا أمر طبيعي ومتعودين عليه في ظل الحملات الكثيرة التي تشن ضد النادي.

ريال مدريد استسلم للضغط الجماهيري

وكان مكتب المدعي العامي في إسبانيا قد وجه اتهامات بالفساد لنادي برشلونة وتقديم دفعات مالية مشبوهة لرئيس لجنة الحكام السابق في الدوري الإسباني الممتاز خوسيه ماريا نيجريرا خوسيه ماريا نيجريرا.

وأضاف بيكيه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الجميع يقفون ضد برشلونة وساروا خلف رابطة الدوري الإسباني الممتاز وأن نادي ريال مدريد استسلم للضغط الجماهيري الذي وقع عليه.

بيكيه يدعم برشلونة

وأوضح قائد فريق برشلونة الإسباني السابق أنه يثق في إدارة النادي وأن هذا الأمر لم يكن يعلم عنه شيئاً أثناء الفترة التي قضاها داخل كامب نو ولكن الأمر يتعلق أكثر بالمدرب والجهاز الفني.