انت الان تتابع خبر مولر معلقاً على قرار استبعاده من منتخب ألمانيا: “سنرى كيف تسير الأمور”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق فريق مهاجم بايرن ميونخ توماس مولر على قرار استبعاده من المشاركة الدولية مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم في المواجهات المقبلة والتي ستخوضها الماكينات.

تعليق مولر على قرار استبعاده من منتخب ألمانيا

وكتب مهاجم بايرن ميونخ توماس مولر عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام” الخاص بتبادل الصور :”نقدر بعضنا البعض، وسنواصل تبادل الحديث بشكل جيد، وسنرى كيف تسير الأمور”.

وأضاف توماس مولر الذي وضح عليه أنه لا يشعر بالغضب تجاه قرار استبعاده من منتخب ألمانيا :”أساند الأولاد في أول مباريات دولية لهم هذا العام”.

مولر يريد استغلال فترة التوقف

وتابع مهاجم بايرن ميونخ :”على المستوى الشخصي أريد استغلال فترة التوقف الدولي لإعداد نفسي بأفضل شكل ممكن للمهام المقبلة في بايرن لأنها مرحلة حسم بطولة الدوري الألماني”.

واختتم توماس مولر منشوره على تطبيق “إنستجرام” : “أن فريق بايرن ميونخ في وضعية رائعة في جميع البطولات الثلاث، ولايزال أمامنا الكثير لفعله هذا الموسم، تعطشي للألقاب لم يقل”.