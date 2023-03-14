انت الان تتابع خبر ميسي عاوز من الهلال السعودي 600 مليون يورو: غيران من رونالد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 عن المفاوضات التي تجري بين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي ونادي الهلال السعودي من أجل الانتقال إليهم.

وقالت التقارير أن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي طلب من إدارة نادي الهلال السعودي 600 مليون يورو من أجل التوقيع لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات التي كانت بين ليونيل ميسي والهلال السعودي بدأت بـ300 مليون يورو من أجل انتقال اللاعب إلى الفريق ولكن نجم باريس سان جيرمان رفض المبلغ.

ميسي يرفض بسبب رونالدو

وأشارت التقارير إلى أن ليونيل ميسي رفض أن يكون الفارق بينه وبين نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو 100 مليون يورو فقط وطلب قائد منتخب الأرجنتين 600 مليون من أجل الانتقال إلى نادي الهلال.